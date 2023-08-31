Брянский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике

Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Вечером 31 августа Минобороны уже сообщало о том, что силы ПВО около 20:00 сбили беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области.

Около 10:00 и 12:00 в регионе ПВО уничтожила еще два дрона, сообщали в ведомстве. Другие три, по данным Богомаза, были сбиты силами Росгвардии «с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском».

По подсчетам РБК, к концу августа число атак дронов на российские регионы (за исключением новых субъектов) с начала спецоперации на Украине превысило 500. Брянская область оказалась по их числу (37) на третьем месте (первое — у Белгородской, 289 сообщений об атаках; второе было у Курской, 38 сообщений).

Однако за последние двое суток, с 30 августа, когда ночью произошла крупнейшая атака БПЛА на российские регионы, количество попыток ударов дронами по Брянской области значительно возросло. За день 30 августа регион атаковали около десятка беспилотников.

Помимо этого, 30 августа ФСБ ликвидировала в регионе украинскую диверсионную группу, которая, по данным спецслужбы, готовила теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры области. Двоих ее участников убили, пятерых задержали.