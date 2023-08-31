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Брянский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа
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Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Вечером 31 августа Минобороны уже сообщало о том, что силы ПВО около 20:00 сбили беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области.

Около 10:00 и 12:00 в регионе ПВО уничтожила еще два дрона, сообщали в ведомстве. Другие три, по данным Богомаза, были сбиты силами Росгвардии «с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском».

По подсчетам РБК, к концу августа число атак дронов на российские регионы (за исключением новых субъектов) с начала спецоперации на Украине превысило 500. Брянская область оказалась по их числу (37) на третьем месте (первое — у Белгородской, 289 сообщений об атаках; второе было у Курской, 38 сообщений).

Однако за последние двое суток, с 30 августа, когда ночью произошла крупнейшая атака БПЛА на российские регионы, количество попыток ударов дронами по Брянской области значительно возросло. За день 30 августа регион атаковали около десятка беспилотников.

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Помимо этого, 30 августа ФСБ ликвидировала в регионе украинскую диверсионную группу, которая, по данным спецслужбы, готовила теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры области. Двоих ее участников убили, пятерых задержали.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники Украина
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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