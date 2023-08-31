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Война санкций ,  
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Кадыров назвал санкции против его матери пренебрежением нормами этики

Кадыров назвал санкции США против его матери пренебрежением нормами этики
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Война санкций
Аймани Кадырова
Аймани Кадырова (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение США ввести санкции против его матери, Аймани Кадыровой, циничным пренебрежением нормами этики. Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале.

«О том, что она занимается одной только благотворительной деятельностью, знает весь мир. Поэтому американское решение можно расценить только как намеренное и циничное пренебрежение всеми этичными нормами», — написал Кадыров.

По его мнению, решение США «только развязывает нам руки». «Если Штаты сами для себя узаконили такие преступные методы, то и мы не станем загонять себя в какие-либо рамки», — заявил глава Чечни.

США ввели санкции против Аймани Кадыровой 24 августа. Под ограничения также попали три чиновника из Чечни — председатель правительства республики Муслим Хучиев, уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев и командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев.

Аймани Кадырова возглавляет Общественный фонд имени Ахмата Кадырова. В начале августа президент России Владимир Путин вручил Кадыровой орден Почета, которым он наградил ее «за активную общественную деятельность». Комментируя вручение ордена, Рамзан Кадыров напомнил, что Фонд Кадырова на регулярной основе отправляет гуманитарную помощь в зону боевых действий на Украине.

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Рамзан Кадыров санкции США фонд Ахмата Кадырова
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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