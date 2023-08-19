branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
Тестовый турнир к Олимпиаде в Париже вновь отменили из-за качества воды Спорт, 15:19
Захарян прошел медосмотр для перехода в «Реал Сосьедад» Спорт, 15:17
Минобороны заявило об ударе по складу боеприпасов в Хмельницкой области Политика, 15:14
Минобороны сообщило об отражении атаки дронов на Москву Политика, 15:08
На юго-западе Москвы произошел пожар в Центре акушерства им. Кулакова Общество, 14:59
Министры здравоохранения G20 не согласовали заявление из-за Украины Политика, 14:47
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 14:45
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Умер народный артист России Игорь Ясулович Общество, 14:26
Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду Политика, 14:17
Глава СБУ рассказал, что лично спланировал теракт на Крымском мосту Политика, 14:16
Rheinmetall назвал сроки начала техобслуживания танков на Украине Политика, 14:01
Из московского ТЦ «Пролетарский» эвакуировали 2,5 тыс. человек Общество, 13:54
«Луна-25» обнаружила удар микрометеорита у поверхности Луны Технологии и медиа, 13:52
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 13:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Rheinmetall назвал сроки начала техобслуживания танков на Украине

Rheinmetall: обслуживание немецких танков на Украине заработает в августе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Оборонный концерн Rheinmetall планирует до конца августа начать техническое обслуживание танков Leopard на Украине. Об этом заявил председатель правления компании Армин Паппергер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Как рассказал Паппергер, первые 12 работников с Украины начали обучение в Германии, в скором времени к ним добавятся еще 12.

Кроме того, концерн намерен в ближайшее время наладить на Украине производство немецких танков. Производство планируется создать на основе советских танковых заводов.

Производство Украиной собственных танков обусловлено необходимостью независимости Украины в вопросах производства оружия. «Запад не может все время оплачивать все счета, так считает и президент [Украины Владимир] Зеленский», — сказал глава концерна.

О планах построить завод по выпуску танков и бронетехники Rheinmetall объявила в начале июля. Компания будет владеть заводом вместе с «Укроборонпромом».

МИД России, комментируя планы по открытию завода, заявил, что он станет законной целью для российских вооруженных сил.

Читайте на РБК Pro
В каких случаях учредитель ООО может быть привлечен к ответственности
Надоело плавать: 5 упражнений на развитие силы в бассейне
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Темная триада: почему боссами чаще становятся откровенные психопаты

Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Концерн выпускает боевые машины пехоты Lynx и Marder, бронеавтомобили Gefas, грузовики Yak, танки Leopard 2 и другую военную технику, вооружение и боеприпасы. Продукция Rheinmetall входит в пакеты военной помощи, которые западные страны выделяют Украине.

Теги
Rheinmetall танки Германия Leopard Украина
Материалы по теме
Rheinmetall объявила о поставке Украине новой партии дронов Luna NG
Политика
МИД назвал завод Rheinmetall законной целью, если его построят на Украине
Политика
Rheinmetall объявил о скором открытии завода бронетехники на Украине
Политика