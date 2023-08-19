Rheinmetall назвал сроки начала техобслуживания танков на Украине

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Оборонный концерн Rheinmetall планирует до конца августа начать техническое обслуживание танков Leopard на Украине. Об этом заявил председатель правления компании Армин Паппергер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Как рассказал Паппергер, первые 12 работников с Украины начали обучение в Германии, в скором времени к ним добавятся еще 12.

Кроме того, концерн намерен в ближайшее время наладить на Украине производство немецких танков. Производство планируется создать на основе советских танковых заводов.

Производство Украиной собственных танков обусловлено необходимостью независимости Украины в вопросах производства оружия. «Запад не может все время оплачивать все счета, так считает и президент [Украины Владимир] Зеленский», — сказал глава концерна.

О планах построить завод по выпуску танков и бронетехники Rheinmetall объявила в начале июля. Компания будет владеть заводом вместе с «Укроборонпромом».

МИД России, комментируя планы по открытию завода, заявил, что он станет законной целью для российских вооруженных сил.