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Балицкий заявил о невозможности для ВСУ наступать батальонами в Запорожье

Балицкий: ВСУ в Запорожье лишены возможности пойти в наступление батальонами
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Украинская армия на запорожском направлении может наступать лишь маленькими группами, а не батальонами, потому что иначе может понести большие потери, заявил в интервью «РИА Новости» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Главу региона спросили, есть ли на запорожском направлении большое скопление живой силы и техники Украины. Он ответил, что сейчас украинская сторона наступает «маленькими кучками».

«Всех волнует, почему они не соберут там сразу десять батальонов. Потому что как только они соберутся, туда сразу полетит все, что может летать, мы сразу нанесем огневое поражение», — объяснил Балицкий.

Он также сообщал, что российские войска уничтожают в Запорожской области иностранную технику ВСУ. «На Работино [ВСУ] пробиваются сейчас больше на Leopard, на Bradley— на иностранной технике. Жжем технику, уничтожаем противника», — сказал Балицкий. Врио губернатора подчеркнул, что потери украинской стороны «сумасшедшие».

Контрнаступление ВСУ началось в июне.Командующий группировкой российских сил на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук говорил, что российские силы ожидали попытки ударов в этом регионе, они не стали внезапными.

Западные страны и Киев признавали, что контрнаступление идет медленно. Зеленский еще в июле объяснял темпы наступления сложностями на поле боя и линиями обороны России. По его словам, он хотел бы начать контрнаступление «намного раньше», но для этого Киеву нужно было западное оружие.

Российское Минобороны неоднократно заявляло о срыве попыток украинского наступления и больших потерях Киева. О потерях российской стороны за это же время в ведомстве не сообщали.

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Теги
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