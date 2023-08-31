Россельхознадзор взял пробы рыбы, пойманной вблизи АЭС «Фукусима-1»

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Россельхознадзор не обнаружил следов радиоактивных веществ в первых пробах рыбы, добытой вблизи места сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщила пресс-служба Приморского межрегионального управления ведомства.

Всего Приморская межобластная ветеринарная лаборатория исследовала 443 пробы рыбы и рыбной продукции, говорится в сообщении Россельхознадзора. Так, специалисты провели радиологический анализ трески, палтуса, камбалы, минтая, рыбного фарша, консерв, моллюсков и др. Эксперты проверяли основные радиологические показатели — удельную активность йода-131, стронция-90, цезия-134 и цезия-137, нормативы которых определены техническими регламентами России и стран — импортеров рыбной продукции.

«Положительных выявлений не обнаружено», — сообщили в ведомстве.

Рыба проверяется на следы радиации каждый месяц, однако в последнее время мониторинг был усилен в связи со сбросом Японией слаборадиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», пояснили в ведомстве.

В марте 2011 года в Японии произошло несколько землетрясений, магнитуда мощнейшего из них составила 9. После этого на побережье страны обрушилось цунами высотой 10 м. В результате стихийного бедствия погибли и пропали без вести более 20 тыс. человек. Землетрясение и цунами привели к аварии АЭС «Фукусима-1» и утечке радиации. Станцию после этого закрыли навсегда, а жителей расположенных поблизости регионов эвакуировали.

Спустя 12 лет после аварии на «Фукусиме-1», 24 августа 2023 года, Япония начала сброс воды, использовавшейся на АЭС для охлаждения реакторов. Несмотря на то что вода очищена, она содержит радиоактивные вещества, такие как тритий. Сброс всей воды объемом 1,34 млн т займет около 30 лет. При этом первый этап сброса воды уже начался и будет проходить непрерывно в течение 17 дней.

В июле в Роспотребнадзоре сообщили об усилении радиационного контроля за импортируемыми из Японии рыбой и морепродуктами. В начале августа Китай и Россия совместно направили Токио список технических проблем, связанных с планируемым сбросом радиоактивной воды.