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В России усилят контроль за рыбой из Японии из-за радиоактивной воды

Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за продукцией из Японии из-за «Фукусимы-1»
Резервуары для хранения очищенной воды на АЭС &laquo;Фукусима-1&raquo;, Япония
Резервуары для хранения очищенной воды на АЭС «Фукусима-1», Япония (Фото: Kyodo / Reuters)

После сообщений о намерении Японии начать сбрасывать в океан радиоактивную воду Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за импортируемой из этой страны продукцией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Чтобы не допустить продажи в России рыбы и морепродуктов «с повышенным содержанием радионуклидов», региональным органам поручено усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в страну такой продукции из Японии, пояснили в Роспотребнадзоре.

О планах Токио получить разрешение на сброс более миллиона кубометров очищенной воды с места аварии на АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан сообщал Bloomberg. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен будет посетить Японию 11 июля, чтобы представить окончательный отчет о безопасности процесса и встретиться с чиновниками, включая министра иностранных дел Ёсимасу Хаяси. Сбросить воду необходимо для полного вывода из эксплуатации площадки «Фукусимы» после аварии 2011 года.

Японские власти заверили, что сброс воды безопасен и соответствует стандартной отраслевой практике. Против этого выступил Китай: официальный представитель МИД страны Ван Вэньбинь заявил, что океан — «не частная канализация Японии», и предупредил, что сброс несет риски для соседних и островных государств Тихого океана. «Незаконно распространять риск ядерного заражения на остальной мир», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

7 июля управление по регулированию атомной энергетики Японии сообщило, что оборудование, с помощью которого планируется произвести сброс, предварительно готово к эксплуатации.

В марте 2011 года у восточного побережья острова Хонсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, которое вызвало цунами. Из-за этого на АЭС «Фукусима-1» произошла авария. Подвальные помещения станции затопило, что привело к обесточиванию и отказу систем аварийного охлаждения. В результате ядерное топливо в реакторах энергоблоков расплавилось и пошла пароциркониевая реакция, которая привела к накоплению водорода. На станции произошел взрыв.

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«Фукусима-1» Япония Роспотребнадзор
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