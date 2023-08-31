Кремль назвал необоснованными претензии к России в организации голода

Песков: обвинения против России в организации голода — это искажение реальности

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Обвинения против России и дефиците зерновых и других продуктов питания на мировом рынке, а также в росте цен на них безосновательны и являются искажением реальности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Его попросили прокомментировать прозвучавшие со стороны украинских руководителей обвинения в «намеренном создании голода на африканском континенте», с тем, чтобы вызвать новые волны миграции в Европу.

«Они абсолютно безосновательны, ошибочны, это преднамеренное искажение реальности — что дефицит зерновых, дефицит продуктов питания, еды на африканском континенте связаны с нашей страной. Это не так. Россия занимает весьма ответственную позицию в этой области. Россия, несмотря на невыполнение соответствующего обязательства в отношении нее, неоднократно продлевала действие зерновой сделки», — ответил Песков.

По его словам, и после выхода из зернового соглашения Москва занимает ответственную позицию.

При этом Песков напомнил о решении России поставить бесплатную партию зерна беднейшим странам.

«Россия является ответственным и серьезным поставщиком, несмотря на существенные трудности, которые ей чинят страны Евросоюза и США, связанные с нелегитимными ограничениями, которые действуют по отношению к нашим поставщикам», — добавил Песков.

В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что бесплатные поставки зерна в Африку начнутся в октябре-ноябре. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложение России каплей в море и отметил, что за время зерновой сделки было вывезено 20 млн т зерна.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. Москва считает, что российская часть соглашения не была выполнена. Российская сторона не исключила возвращения в сделку при выполнении ее условий. Мировые цены на зерно, в первую очередь пшеницу, начали расти после заявления о приостановлении участия Москвы в сделке.