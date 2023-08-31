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В приложении Тинькофф Банка произошел сбой

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В мобильном приложении Тинькофф Банка произошел сбой, сообщили РБК в пресс-службе банка.

«В приложении «Тинькофф» были трудности для микродоли клиентской базы, сейчас ситуация исправлена», — говорится в сообщении.

По данным Frank media, некоторые клиенты не могли перевести деньги между своими счетами, а также оплатить мобильную связь.

Тинькофф Банк попал под самые жесткие, блокирующие санкции США 20 июля, в день вывода его основателя Олега Тинькова из-под санкций Великобритании.

До февраля 2023 года Тинькофф Банк был одной из трех системно значимых кредитных организаций, на которые не распространялись санкции западных стран. Однако он попал в десятый пакет санкций Евросоюза, который был приурочен к годовщине начала специальной военной операции на Украине.

В начале августа мобильное приложение банка удалили компании Google и Apple из своих магазинов. В пресс-службе заявили, что установленные приложения продолжат работу, а новым клиентам дистанционный доступ помогут настроить представители банка.

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Теги
сбой в работе Тинькофф Банк мобильное приложение
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