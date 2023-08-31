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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Московские аэропорты возобновили работу после уничтожения беспилотника

Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу в штатном режиме
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Ограничения на прием и вылет рейсов в Домодедово сняты, аэропорт возобновил работу в штатном режиме, сообщили РБК в пресс-службе. Во Внуково также возобновлены рейсы, передает «Интерфакс».

Ограничения ввели в 5:21, в Домодедово временные ограничения на прием и вылет сняли в 9:00, во Внуково — в 9:02.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписание», во Внуково по состоянию на 9:30 мск остаются задержаны 23 рейса, в Домодедово — 31 рейс.

В обоих аэропортах вводили режим «Ковер», который ограничивает использование воздушного пространства, писал телеграм-канал Baza. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Воскресенском районе Подмосковья ПВО сбили беспилотник. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В последние дни столичные аэропорты не раз сообщали об ограничении полетов. Причиной становились атаки дронов.

Накануне работу московских аэропортов ограничивали дважды. В первый раз около 1:00 мск только во Внуково, во второй раз — около 3:00 мск — во всех трех. Как позже сообщили в Минобороны, около 3:30 мск российские военные сбили над территорией Рузского района Московской области украинский беспилотник.

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Теги
Внуково Домодедово ограничения
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