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Военная операция на Украине ,  
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Германия обучит 10 тыс. украинских военных до конца года

Минобороны Германии запланировало обучить 10 тыс. бойцов ВСУ до конца года
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Annegret Hilse / Reuters
Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германия до конца года планирует обучить на своей территории 10 тыс. украинских военнослужащих. Об этом заявила статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер на заседании министров обороны и иностранных дел стран Евросоюза, передает Rheinische Post.

По словам Мёллер, обучение в Германии уже прошли несколько тысяч бойцов ВСУ. Немецкие инструкторы обучают украинских военных в том числе управлению системой противовоздушной обороны Patriot, самоходной артиллерийской установкой Panzerhaubitze 2000, боевой машиной пехоты Marder, а также танками Leopard 1 и Leopard 2.

На встрече министров глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил до конца года обучить 40 тыс. украинских военных, а не 30 тыс., как планировалось ранее, передает Tagesschau. По его словам, 30 тыс. бойцов ВСУ обучат уже к концу октября.

Страны Евросоюза одобрили тренировочную миссию для украинских военнослужащих в нескольких европейских странах, включая Германию, в октябре прошлого года. Европейские инструкторы хвалили «потрясающую мотивацию» бойцов ВСУ, несмотря на стресс от продолжающихся полтора года полномасштабных боев, говорил Financial Times заместитель главы многонациональной учебной миссии ЕС Мартин Бонн.

При этом в ходе обучения украинских военных возникла проблема — нехватка компетентных переводчиков, отметил Бонн. «Большой проблемой является перевод слов, используемых в военном или техническом контексте <...>. Слов, которые никто не использует в повседневной жизни», — пояснил он.

Теги
Германия Евросоюз обучение военных Жозеп Боррель
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