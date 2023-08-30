Власти рассказали о ликвидации последствий атаки дронов на аэропорт в Пскове

Власти рассказали о последствиях атаки дронов на аэропорт в Пскове

После атаки дронов на военно-гражданский аэропорт в Пскове там начался пожар, его локализовали. Рейсы на 30 августа отменены, так как нужно время для оценки повреждений. Предварительно — «ничего серьезного», сказал губернатор

В аэропорту Пскова, который вечером 29 августа атаковали дроны, идет тушение пожара, последствия уточняются, сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеокомментарии, который опубликован в его телеграм-канале. Это военно-гражданский аэродром.

«В псковском аэропорту была отражена атака беспилотников, жертв, слава Богу, нет. Масштаб разрушений сейчас уточняется», — сказал глава региона.

Он уточнил, что провести оценку повреждений, в частности, взлетно-посадочной полосы, ночью сложно, поэтому рейсы на 30 августа в аэропорту отменены. «По предварительным оценкам, ничего серьезного», — сказал Ведерников.

Представитель спасательных служб на видео сообщил, что пожар в аэропорту локализован, его тушение продолжается. Угрозы распространения огня нет. Сил и средств для тушения достаточно.

Вечером 29 августа жители Пскова стали сообщать о взрывах в городе. Ведерников публиковал видео, на котором видно зарево пожара, слышны хлопки и звуки сирен.

ТАСС сообщал, что в аэропорту были повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

Это не первая атака на аэродромы в России. Например, в августе дрон коптерного типа пытался атаковать аэродром в Новгородской области, его обнаружил расчет поста внешнего наблюдения аэродрома и поразил из стрелкового оружия. Но на стоянке самолетов возник пожар, один из них получил повреждения. Пострадавших не было.