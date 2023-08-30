В новый пакет военной помощи США Украине не вошли кассетные боеприпасы

Кассетные боеприпасы не вошли в новый пакет военной помощи США Украине, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. Трансляция велась в аккаунте Минобороны США в соцсети X (ранее Twitter).

«Что касается включения DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, разновидность кассетных боеприпасов), <...> то ответ — нет», — сказала Сингх (цитата по ТАСС).

Накануне США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на $250 млн. Туда вошли средства для разминирования, ракеты для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, боеприпасы для HIMARS, а также свыше 3 млн патронов для стрелкового оружия.

США начали поставлять Украине кассетные боеприпасы в середине июля. Свое решение Вашингтон называл временным, пока украинской армии не хватает обычных снарядов. Киев, в свою очередь, обещал, что удары с помощью кассетных боеприпасов будут наноситься по скоплениям военной техники, а не по «официально признанной территории России».

Российская сторона уже сообщала о применении кассетных снарядов в Донецке, ЛНР, Запорожской и Белгородской областям. Президент России Владимир Путин допустил, что Россия может зеркально ответить на применение ВСУ таких боеприпасов, так как у нее есть «достаточный запас различного рода» таких снарядов. О том, что решение о применении Россией кассетных боеприпасов может быть пересмотрено, говорил министр обороны Сергей Шойгу.