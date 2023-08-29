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США выделили Украине новый пакет военной помощи на $250 млн

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $250 млн
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Военная операция на Украине
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $250 млн. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В пакет помощи вошли средства для разминирования, ракеты для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, боеприпасы для HIMARS, а также свыше 3 млн патронов для стрелкового оружия.

США после 24 февраля 2022 года направили Украине $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи, писала в начале августа The Washington Post со ссылкой на официальные данные. Объемы американской поддержки в адрес Киева стали крупнейшими со Второй мировой войны, когда 16 союзников по «плану Маршалла» получили приблизительно $150 млрд с поправкой на инфляцию за три года.

Российские власти критикуют поставки западного оружия Украине. В Кремле настаивают, что передача военной помощи Киеву затянет конфликт, но не помешает российской армии добиться поставленных целей.

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $250 млн
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $250 млн

Теги
Украина военная помощь США ПВО боеприпасы
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