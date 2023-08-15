Шойгу допустил переход России к применению кассетных снарядов и ракет

Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности (Фото: Минобороны России)

Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе боевых действий на Украине, но это решение может быть пересмотрено, заявил министр обороны Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

«Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено», — сказал Шойгу.

Он обратил внимание, что ранее США называли использование кассетных боеприпасов военным преступлением, но, поставляя их Украине, совершают это преступление. «Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет», — добавил глава Минобороны.

США начали поставлять Украине кассетные боеприпасы в середине июля. Свое решение Вашингтон называл временным, пока украинской армии не хватает обычных снарядов. Киев, в свою очередь, обещал, что удары с помощью кассетных боеприпасов будут наноситься по скоплениям военной техники, а не по «официально признанной территории России».

Российская сторона уже сообщала о применении кассетных снарядов в Донецке, ЛНР, Запорожской и Белгородской областям. Президент России Владимир Путин допустил, что Россия может зеркально ответить на применение ВСУ таких боеприпасов, так как у нее есть «достаточный запас различного рода» таких снарядов.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя использование Киевом кассетных боеприпасов, говорил, что они должны «уйти в историю» и не применяться.