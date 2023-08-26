В Брянской области сбили украинский беспилотник
Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
В небе над Брянской областью силами ПВО сбит украинский беспилотник. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
Аппарат был сбит в небе над Трубчевским районом.
«Пострадавших нет. Сбитый беспилотник упал в поле. Разрушений нет», — написал губернатор.
Эту информацию подтвердили в министерстве обороны. Отмечается, что беспилотник сбит в 21:45.
Ранее сегодня Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Кирилловка Климовского района. Никто не пострадал, повреждены четыре домовладения.
Брянская область, наряду с другими граничащими с Украиной регионами, с началом военной операции регулярно подвергается обстрелам. В регионе действует повышенный уровень террористической опасности.