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В Брянской области сбили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
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Военная операция на Украине

В небе над Брянской областью силами ПВО сбит украинский беспилотник. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Аппарат был сбит в небе над Трубчевским районом.

«Пострадавших нет. Сбитый беспилотник упал в поле. Разрушений нет», — написал губернатор.

Эту информацию подтвердили в министерстве обороны. Отмечается, что беспилотник сбит в 21:45.

Ранее сегодня Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Кирилловка Климовского района. Никто не пострадал, повреждены четыре домовладения.

Брянская область, наряду с другими граничащими с Украиной регионами, с началом военной операции регулярно подвергается обстрелам. В регионе действует повышенный уровень террористической опасности.

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В Брянской области сбили украинский беспилотник
В Брянской области сбили украинский беспилотник

Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз беспилотники ВСУ Военная операция на Украине ПВО
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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