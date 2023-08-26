В Брянской области сбили украинский беспилотник

В небе над Брянской областью силами ПВО сбит украинский беспилотник. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Аппарат был сбит в небе над Трубчевским районом.

«Пострадавших нет. Сбитый беспилотник упал в поле. Разрушений нет», — написал губернатор.

Эту информацию подтвердили в министерстве обороны. Отмечается, что беспилотник сбит в 21:45.

Ранее сегодня Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Кирилловка Климовского района. Никто не пострадал, повреждены четыре домовладения.

Брянская область, наряду с другими граничащими с Украиной регионами, с началом военной операции регулярно подвергается обстрелам. В регионе действует повышенный уровень террористической опасности.