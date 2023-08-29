Путину рассказали о профессиональных должниках среди россиян

Владимир Путин и Дмитрий Аристов (Фото: kremlin.ru)

Среднестатистическая сумма задолженности фигуранта исполнительного производства в России составляет 173 тыс. руб., сообщил на встрече в Кремле с президентом Владимиром Путиным директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Среди них есть люди, которые уже стали «профессиональными должниками», уточнил чиновник.

Отчет о встрече опубликован на сайте Кремля.

Президент спросил, откуда у россиян, против которых возбуждены исполнительные производства, возникли долги. Аристов ответил, что многие из таких граждан являются «профессиональными должниками».

«Многие из них — должники не только по кредитам, и неоднократные должники по кредитам, но и должники по платежам за жилищно-коммунальное хозяйство, в топливно-энергетической сфере, занимают у соседей — не отдают, те просуживают, предъявляют, комплексно — такая «профессия», профессиональный должник», — пояснил Аристов.

Он также представил обобщенную характеристику людей из этой группы. «Это либо мужчина, либо женщина; возраст — работоспособный, 30–45 лет; средняя сумма долга — приблизительно 173 тысячи рублей по одному исполнительному производству», — отметил Аристов.

Он добавил, что многие из этих людей не работают. «Эта категория должников вообще не работает, официального источника дохода не имеет, также имеет единственное жилье, на которое по гражданско-процессуальному закону обращать взыскание нельзя. С этих людей практически взять нечего. Тем не менее, мы стараемся…», — заверил Аристов.

Президент ответил, что необходимо повышать уровень зарплат и «в целом благосостояние людей»

«Ситуация на рынке труда, хотя сейчас у нас стабильная, но тем не менее надо об этом думать всегда. Тем не менее в то же время у вас свои задачи. Надо эти задачи, конечно, исполнять, выполнять, но только корректно с людьми работать, корректно», — подчеркнул Путин.

За январь—март судебные приставы вели исполнительное производство 14,4 млн дел о взыскании долгов с физлиц в пользу банков с 2 трлн руб. долга, сообщали "Известия". В тот же период 2020 года злостных неплательщиков было 7,6 млн, в 2021-м — 9,6 млн, в 2022-м — 11,5 млн, таким образом за последний год этот показатель прибавил около 25%. При этом суммарный объем долга в этом году сопоставим с показателями прошлых лет, отмечало издание.

Ранее «Известия» сообщали, что долги россиян за жилищно-коммунальные услуги по итогам первого квартала 2023 года достигли 876,4 млрд руб., за год сумма увеличилась на 72 млрд руб.