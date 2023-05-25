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Финансы ,  
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Сумма невыплаченных долгов по кредитам в России составила 2 трлн руб.

ФССП: сумма невыплаченных долгов по кредитам в России составила 2 трлн руб.
В первые месяцы 2020 года приставы вели дела о неуплате кредитов 7,6 млн россиян, за тот же период в этом году число производств выросло почти вдвое. Эксперты среди причин называют падение реальных доходов населения
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

За январь—март судебные приставы вели исполнительное производство 14,4 млн дел о взыскании долгов с физлиц в пользу банков с 2 трлн руб. долга, количество должников резко выросло с прошлого года, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ФССП.

В тот же период 2020 года злостных неплательщиков было 7,6 млн, в 2021-м — 9,6 млн, в 2022-м — 11,5 млн, таким образом за последний год этот показатель прибавил около 25%. При этом суммарный объем долга в этом году сопоставим с показателями прошлых лет.

Больше всего не вернувших средства по кредиту живут в Башкирии, Краснодарском и Красноярском краях, в также в Московской и Свердловской областях.

Опрошенные изданием эксперты, объясняя причины сложившейся ситуации, напомнили о непростой экономической ситуации в России. «В прошлом году из-за различных внешних ограничений многие ИП и самозанятые потеряли доход от своего бизнеса. Иностранные предприятия, ушедшие из России, также оставили многих людей без заработка, из-за чего количество неплательщиков выросло», — рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он добавил, что к увеличению количества просроченных платежей также могли привести падение реальных доходов и удорожание кредитов.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) называют экономический фактор вторичным. Президент организации Эльман Мехтиев настаивает, что первостепенным фактором является несовершенство механизма взыскания. По его словам, из-за этого банки-кредиторы, МФО и коллекторские агентства полагаются при возврате средств на органы юстиции.

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По данным Центробанка, долги имеют около четверти всех российских домохозяйств (23,1%), медианный объем по всем типам задолженности — 140 тыс. руб. Медианная сумма долга в отличие от средней означает, что 50% респондентов имеют долг выше этого значения, а 50% — ниже. Наибольшая доля домохозяйств — 10,5% — имеет долги по потребительским кредитам. Медианная сумма такого долга составляет 100 тыс. руб.

В прошлом году выросла доля тех, кто считает нынешнее время неподходящим для крупных покупок в кредит или в долг, следует также из данных Банка России. Плохим это время назвали 59% респондентов, хорошим — 9%, вариант «ни то, ни другое» выбрали 32%.

С 2009 года доля россиян, у которых сейчас есть кредиты в семье, выросла почти в два раза, с 26 до 46%, подсчитал ВЦИОМ.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ФССП должники Долги кредиты Башкирия Краснодарский край Красноярский край Московская область Свердловская область

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