«Известия» узнали, что россияне задолжали за ЖКУ почти ₽900 млрд

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
Эксперты рассказали, чем могли облучать самолеты России в Сирии Политика, 05:07
Контрразведка ФРГ предупредила о наращивании шпионской активности Китая Политика, 05:07
ТАСС узнал об испытаниях нового комплекса для борьбы с дронами Технологии и медиа, 05:06
Глава МИД Британии заявил о необходимости активнее сотрудничать с Африкой Политика, 04:37
В Италии сообщили о планах выйти из «Одного пояса, одного пути» Политика, 04:18
«Известия» узнали, что россияне задолжали за ЖКУ почти ₽900 млрд Общество, 04:07
Глава Чада показал первое фото президента Нигера с момента его смещения Политика, 03:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минобороны вновь сообщило об «опасном» моменте с дроном США в Сирии Политика, 03:30
Львова-Белова предложила создать службу против подросткового суицида Общество, 03:08
Британия утилизировала более 40 танков Challenger вместо передачи Украине Политика, 02:40
В Батуми начались задержания на акции против прибытия лайнера из Сочи Политика, 02:37
Как чистая прибыль банков в России резко упала, а потом побила рекорд Финансы, 02:00
При взрыве на съезде партии в Пакистане погибли не менее 40 человек Общество, 01:58
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Общество ,  
0 

«Известия» узнали, что россияне задолжали за ЖКУ почти ₽900 млрд

«Известия»: долги россиян за ЖКУ приблизились к ₽900 млрд

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по итогам I квартала достигли 876,4 млрд руб., за год сумма увеличилась на 72 млрд, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстат.

Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО), которые поставляют в дома воду, тепло и электричество, долги за последний год увеличились на 15,8%, а перед управляющими компаниями (УК) — на 1,2%. По мнению опрошенных изданием специалистов, причиной увеличения задолженностей по ЖКУ могло стать снижение доходов населения на фоне роста платежей.

Ранее «Известия» писали, что Минстрой разрабатывает систему специальных счетов для сбора денег на оплату коммунальных услуг. Инициатива направлена на повышение прозрачности при использовании полученных средств.

Сейчас средства попадают на счета управляющей компании и становятся ее собственностью, а жильцы вправе контролировать их трату лишь раз в году, во время утверждения отчета о тратах и плана будущих расходов. В этом случае не может быть уверенности, что собранные деньги расходуются правильно.

Минстрой разрабатывал и другие инициативы по управляющим компаниям. В июне министерство предложило ввести в России отраслевые стандарты по управлению многоквартирными домами и создать рейтинги УК. Национальные стандарты будут содержать требования к уборке подъездов, дворов, содержанию лифтов, ремонту и т.д. Публичные рейтинги УК будут составлять на основе ключевых параметров их работы.

Теги
Долги ЖКУ долги за жку Росстат Минстрой
Материалы по теме
Минстрой разработает новую систему оплаты ЖКУ
Общество
В Госдуме предложили упростить получение субсидий на ЖКУ
Общество
Путин напомнил о сохранении тарифов ЖКХ в течение полутора лет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter