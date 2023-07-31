«Известия» узнали, что россияне задолжали за ЖКУ почти ₽900 млрд

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по итогам I квартала достигли 876,4 млрд руб., за год сумма увеличилась на 72 млрд, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстат.

Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО), которые поставляют в дома воду, тепло и электричество, долги за последний год увеличились на 15,8%, а перед управляющими компаниями (УК) — на 1,2%. По мнению опрошенных изданием специалистов, причиной увеличения задолженностей по ЖКУ могло стать снижение доходов населения на фоне роста платежей.

Ранее «Известия» писали, что Минстрой разрабатывает систему специальных счетов для сбора денег на оплату коммунальных услуг. Инициатива направлена на повышение прозрачности при использовании полученных средств.

Сейчас средства попадают на счета управляющей компании и становятся ее собственностью, а жильцы вправе контролировать их трату лишь раз в году, во время утверждения отчета о тратах и плана будущих расходов. В этом случае не может быть уверенности, что собранные деньги расходуются правильно.

Минстрой разрабатывал и другие инициативы по управляющим компаниям. В июне министерство предложило ввести в России отраслевые стандарты по управлению многоквартирными домами и создать рейтинги УК. Национальные стандарты будут содержать требования к уборке подъездов, дворов, содержанию лифтов, ремонту и т.д. Публичные рейтинги УК будут составлять на основе ключевых параметров их работы.