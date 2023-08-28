Белгородский губернатор сообщил о формировании второго полка теробороны

В Белгородской области начали формировать второй полк территориальной самообороны, сообщил губернатор региона во время прямого эфира во «ВКонтакте».

«Единственное, форма сразу не выдается. Если мы видим, что человек пришел, начал заниматься и делает это добросовестно в течение длительного времени, тогда принимаем решение и обеспечиваем всем необходимым снаряжением и оборудованием. Но еще раз повторю: для этого нужно доказать право своего участия», — сказал губернатор.

Отряды территориальной обороны в Белгородской области начали формировать в декабре. Гладков уточнял, что в них входят те, кто по состоянию здоровья или в силу возраста не может быть призван в вооруженные силы, но «имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи».

С октября прошлого года в Белгородской области и ряде других регионов действует средний уровень реагирования, им были даны полномочия по проведению «отдельных мероприятий по территориальной обороне».

Восемь отрядов территориальной самообороны Белгородской области снабжены пятью внедорожниками, цифровыми автомобильными радиостанциями, квадрокоптерами и антидроновыми ружьями, сообщал губернатор.