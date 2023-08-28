Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Турции в Москве

Захарова: переговоры глав МИД России и Турции состоятся в ближайшее время

Хакан Фидан (Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters)

В Москве в ближайшее время пройдут переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, передает ТАСС.

«В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Турции», — сказала дипломат.

Фидан 25 августа посещал Киев. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком. Как отмечала газета Milliyet, одной из тем для переговоров была зерновая сделка.

После визита в Киев, по данным газеты, турецкий министр должен посетить Москву. Поездка запланирована на сентябрь, писала Milliyet.

Зерновая сделка была заключена в июле прошлого года. В ее рамках были созданы коридоры в Черном море для вывоза зерна из украинских портов. Вторая часть соглашений подразумевала ослабление ограничений для экспорта российской сельхозпродукции. Действие сделки не раз продлевалось, но 17 июля Москва объявила о приостановке своего участия в ней. Условием для возвращения к соглашению Москва называет исполнение своих требований. В частности, российская сторона добивается переподключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления поставок комплектующих для сельхозтехники и снятия ограничений с экспорта своих удобрений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что намерен лично обсудить возврат Москвы к сделке с российским коллегой Владимиром Путиным. Газета Yeni Şafak и телеканал NTV сообщали, что Эрдоган собирается посетить Россию для встречи с Путиным. Источники ТАСС и «РИА Новости» отмечали, что Турция намерена предложить России смену подхода к зерновой сделке, а также свое посредничество по конфликту на Украине.

Milliyet называла сохранение встреч представителей России, Турции и ООН в Стамбуле одним из возможных сценариев возобновления сделки. Предполагается, что «в случае прогресса» к ним сможет присоединиться Украина, отмечало издание.