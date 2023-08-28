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Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Турции в Москве

Захарова: переговоры глав МИД России и Турции состоятся в ближайшее время
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Военная операция на Украине
Хакан&nbsp;Фидан
Хакан Фидан (Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters)

В Москве в ближайшее время пройдут переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, передает ТАСС.

«В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Турции», — сказала дипломат.

Фидан 25 августа посещал Киев. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком. Как отмечала газета Milliyet, одной из тем для переговоров была зерновая сделка.

После визита в Киев, по данным газеты, турецкий министр должен посетить Москву. Поездка запланирована на сентябрь, писала Milliyet.

Зерновая сделка была заключена в июле прошлого года. В ее рамках были созданы коридоры в Черном море для вывоза зерна из украинских портов. Вторая часть соглашений подразумевала ослабление ограничений для экспорта российской сельхозпродукции.

Действие сделки не раз продлевалось, но 17 июля Москва объявила о приостановке своего участия в ней. Условием для возвращения к соглашению Москва называет исполнение своих требований. В частности, российская сторона добивается переподключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления поставок комплектующих для сельхозтехники и снятия ограничений с экспорта своих удобрений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что намерен лично обсудить возврат Москвы к сделке с российским коллегой Владимиром Путиным. Газета Yeni Şafak и телеканал NTV сообщали, что Эрдоган собирается посетить Россию для встречи с Путиным. Источники ТАСС и «РИА Новости» отмечали, что Турция намерена предложить России смену подхода к зерновой сделке, а также свое посредничество по конфликту на Украине.

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Milliyet называла сохранение встреч представителей России, Турции и ООН в Стамбуле одним из возможных сценариев возобновления сделки. Предполагается, что «в случае прогресса» к ним сможет присоединиться Украина, отмечало издание.

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Мария Захарова МИД Турция переговоры Сергей Лавров Москва
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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