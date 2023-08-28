Таможня исключила ажиотажный вывоз китайцами соли из-за «Фукусимы»

Резервуары являющиеся частью объекта по сбросу очищенной радиоактивной воды в море с АЭС Фукусима (Фото: Eugene Hoshiko / Reuters)

Соль в багаже у туристов, которые покидают Приморский край, встречается редко, таможня не ведет статистики, сообщили РБК в пресс-службе Уссурийской таможни на просьбу прокомментировать сообщения о том, что «жители КНР начали вывозить соль из Приморья из-за сброса воды с АЭС «Фукусима-1».

«Ажиотажа никакого нет. Соль — это обычный товар, и она идет через «Пограничный» обычным порядком. В багаже у туристов соль встречается крайне редко, мы даже не ведем такой статистики», — сообщили РБК в пресс-службе таможни.

О том, что покидающие Приморский край китайские граждане стали вывозить в багаже соль после того, как Япония объявила о сбросе воды, сообщило «РИА Новости».

Снизить воздействие на организм радиации способен йод. Он содержится в том числе в йодированной соли. По данным Федерального медико-биологического агентства, одной из мер профилактики в случае радиационной аварии является прием препаратов стабильного йода. Однако йода, который содержится в поваренной соли, недостаточно для защиты от радиации, поясняют во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Японская компания Tokyo Electric Power Co. начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа. На станции находится очищенная вода, но содержащая радиоактивные вещества, такие как тритий. Вода хранится более чем в 1 тыс. резервуаров общим объемом 1,34 млн т. Рабочие смешивают очищенную воду (полностью очистить ее от радиоактивных элементов невозможно) с морской водой и выливают ее в «яму». Когда «яма» переполняется, вода течет в подводный туннель, ведущий к выходу в километре от берега, и сбрасывается в океан, отмечал телеканал NHK.

Первый этап сброса воды будет проходить непрерывно в течение 17 дней. Ожидается, что период сброса всей воды составит около 30 лет.

Китайские власти запретили импорт продуктов из десяти префектур Японии еще до начала сброса воды. Для продуктов из других регионов Японии ужесточили проверки на содержание радиоактивных веществ. Росрыболовство решило усилить контроль за состоянием радиационного фона в воздухе, в воде, в уловах и в донных отложениях после решения японских властей. При этом в ведомстве заявили, что сброс воды с «Фукусимы-1» в целом «опасений не вызывает».