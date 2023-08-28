branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 25 авг, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 25 авг, 17:06
В детских наборах «Вкусно — и точка» появилась первая серия игрушек Общество, 12:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:50
Китай с 30 августа отметил тестирование на COVID-19 для въезжающих Общество, 12:49
Вы известны, а ваша фирма — нет: как встроить личный бренд в бизнес Pro, 12:48
Названа дата премьеры продолжения сериала «Папины дочки» Life, 12:43
В мэрии оценили транспортный эффект от полного запуска МСД Город, 12:42
Медведев заявил, что поставки в армию превысили ее потребности в оружии Политика, 12:34
На образовательные опции, интенсивы и подписку
Успейте получить новые знания со скидкой
Купить
Ботология: где сконструировать чат-бот и сколько это будет стоить Pro, 12:19
В Махачкале отбивавшегося от стаи собак мальчика положили в больницу Общество, 12:17
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 12:15
Военные сбили крылатую ракету у Крыма Политика, 12:11
ПСБ получил награду Finaward 2023 Пресс-релиз, 12:04
Ликсутов сообщил о введении льготного проезда для всех дошкольников Город, 12:04
Как защититься, если автор, чьи права были нарушены, требует компенсацию Pro, 11:59
Общество ,  
0 

Таможня исключила ажиотажный вывоз китайцами соли из-за «Фукусимы»

ФТС исключила ажиотажный спрос китайцев на соль на фоне сброса воды с «Фукусимы»
Резервуары являющиеся частью объекта по сбросу очищенной радиоактивной воды в море с АЭС Фукусима
Резервуары являющиеся частью объекта по сбросу очищенной радиоактивной воды в море с АЭС Фукусима (Фото: Eugene Hoshiko / Reuters)

Соль в багаже у туристов, которые покидают Приморский край, встречается редко, таможня не ведет статистики, сообщили РБК в пресс-службе Уссурийской таможни на просьбу прокомментировать сообщения о том, что «жители КНР начали вывозить соль из Приморья из-за сброса воды с АЭС «Фукусима-1».

«Ажиотажа никакого нет. Соль — это обычный товар, и она идет через «Пограничный» обычным порядком. В багаже у туристов соль встречается крайне редко, мы даже не ведем такой статистики», — сообщили РБК в пресс-службе таможни.

О том, что покидающие Приморский край китайские граждане стали вывозить в багаже соль после того, как Япония объявила о сбросе воды, сообщило «РИА Новости».

Снизить воздействие на организм радиации способен йод. Он содержится в том числе в йодированной соли. По данным Федерального медико-биологического агентства, одной из мер профилактики в случае радиационной аварии является прием препаратов стабильного йода. Однако йода, который содержится в поваренной соли, недостаточно для защиты от радиации, поясняют во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Японская компания Tokyo Electric Power Co. начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа. На станции находится очищенная вода, но содержащая радиоактивные вещества, такие как тритий. Вода хранится более чем в 1 тыс. резервуаров общим объемом 1,34 млн т. Рабочие смешивают очищенную воду (полностью очистить ее от радиоактивных элементов невозможно) с морской водой и выливают ее в «яму». Когда «яма» переполняется, вода течет в подводный туннель, ведущий к выходу в километре от берега, и сбрасывается в океан, отмечал телеканал NHK.

Первый этап сброса воды будет проходить непрерывно в течение 17 дней. Ожидается, что период сброса всей воды составит около 30 лет.

Читайте на РБК Pro
Гайд для релоканта: как купить жилье в Израиле
Хочу на завод: что думают россияне о смене профессиональной деятельности
Оргазм в голове: какие процессы в мозге запускает секс
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно

Китайские власти запретили импорт продуктов из десяти префектур Японии еще до начала сброса воды. Для продуктов из других регионов Японии ужесточили проверки на содержание радиоактивных веществ. Росрыболовство решило усилить контроль за состоянием радиационного фона в воздухе, в воде, в уловах и в донных отложениях после решения японских властей. При этом в ведомстве заявили, что сброс воды с «Фукусимы-1» в целом «опасений не вызывает».

Теги
Китай Приморский край соль таможня Япония Фукусима новости
Материалы по теме
Росрыболовство усилит контроль после сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
Политика
Китай запретил ввоз морепродуктов из Японии из-за слива воды с «Фукусимы»
Экономика
Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1»
Общество