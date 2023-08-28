Артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу FH-70 производства НАТО

Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили 155-мм гаубицу FH-70 производства стран НАТО. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Орудие иностранного производства уничтожили расчеты уксируемых гаубиц Д-20 и «Мста-Б». Украинская армия лишилась FH-70 по итогам контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении.

Кроме того, расчет беспилотника выявил координаты бронеавтомобиля и скопления бойцов ВСУ в лесополосе. Они были поражены огнем артиллерии.

Российское Минобороны регулярно отчитывается об успехах российской армии на краснолиманском направлении. В частности, 26 августа ведомство сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» отразили и сорвали семь атак штурмовых отрядов ВСУ.

Украинская сторона, утверждают в Минобороны, за сутки потеряла на этом направлении около 60 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронированную машину и два пикапа. Кроме того, барражирующим боеприпасом «Ланцет» удалось поразить зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10».

Минобороны Украины 16 августа подтвердило, что на купянском направлении для украинских сил ситуация осложняется в связи с наступлением российской армии. «По результатам работы с командирами на этом направлении был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны», — заявил тогда командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.