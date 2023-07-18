Су-25СМ нанесли удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа уничтожили огневые средства и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщили ТАСС в пресс-службы Минобороны.

«Для максимальной скрытности от противовоздушных средств противника пилоты приближались к линии боевого соприкосновения на скорости 800 км/ч, огибая рельеф местности на высоте не более 25 м. Пуски ракет выполнялись по площадным целям с выполнением приема кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты и задиранием носа самолета выше горизонта для задания определенного угла выпускаемым ракетам», — сообщили в российском военном ведомстве, уточнив, что ракетами были поражены огневые средства и живая сила противника.

В Минобороны добавили, что после уничтожения целей летчики выполнили противоракетный маневр, сопровождаемый выпуском тепловых ловушек, и вернулись на аэродром базирования для подготовки к следующему вылету.

Су-25 («Грач») — советский штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск. Самолет был разработан в 1970-х годах и выпускался до развала СССР. В России его производство в новейших модификациях было возобновлено в 2009 году.



Штурмовик вооружен встроенной пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-миллиметровой авиапушкой ГШ-30-2, а также способен нести авиабомбы различного калибра и назначения (всего десять точек подвеса дополнительного вооружения и грузов). Экипаж Су-25 состоит из одного человека, максимальная скорость — 950 км/ч, практическая дальность полета — около 600 км.

Ранее этой ночью начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщал, что за прошедшие сутки авиация южной группировки нанесла удар управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам дислокации украинских войск в районах Серебрянки и Северска в ДНР. «Авиацией южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Северск. Вертолетами армейской авиации группировки нанесены удары по скоплениям живой силы противника в районах Курдюмовки и Клещеевки», — сказал он.

По данным Минобороны на 17 июля, всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 5047 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10731 танк и другие боевые бронированные машины, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5487 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11717 единиц специальной военной автомобильной техники.