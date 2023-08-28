branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 25 авг, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 25 авг, 17:06
В Минобороны сообщили об уничтожении двух минометных расчетов ВСУ Политика, 03:36
FT сообщила о «водном кризисе» в Европе из-за засухи и плохой политики Политика, 03:30
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 03:25
В Махачкале стая собак напала на ребенка Общество, 03:03
Домодедово и Внуково временно остановили прием и отправку самолетов Политика, 02:32
Папа римский призвал российскую молодежь не забывать о наследии Петра I Общество, 02:19
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 02:05
На образовательные опции, интенсивы и подписку
Успейте получить новые знания со скидкой
Купить
Times узнала о планах властей Британии выдавать мигрантам GPS-браслеты Политика, 01:43
Тайфун «Саола» усилился до супертайфуна Общество, 01:37
«Ъ» узнал о сроках обвиняемым в растрате денег на создание БМП «Курганец» Политика, 01:10
Суд арестовал двух фигурантов дела об отравлении шаурмой в Москве Общество, 01:09
Байден после стрельбы во Флориде призвал искоренить расизм в США Политика, 00:44
Медведеву повезло со жребием. Чего ждать от россиян на US Open Спорт, 00:30
Economist узнал о получении ВСУ данных от Запада для атак БПЛА по России Политика, 00:27
Военная операция на Украине ,  
0 

В Минобороны сообщили об уничтожении двух минометных расчетов ВСУ

Минобороны: российские артиллеристы уничтожили два минометных расчета ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские артиллеристы под командованием старшего сержанта Анатолия Бураченкова уничтожили в зоне военной операции два инометных расчета ВСУ и до десяти человек живой силы противника. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, миномет поддерживал высадку украинского десанта с катеров на один из островов. Где именно, не уточняется. После уничтожения двух минометов противник остался без артиллерийской поддержки, десант не смог высадиться на остров и был уничтожен, заявили в Минобороны.

На прошлой неделе оборонное ведомство сообщило, что российские военные уничтожили украинский катер в Черном море около острова Змеиный. Его потопил самолет. В Минобороны показали, как происходил бой. На нем видно, что катер Willard Sea Force с десантной группой ВСУ на борту активно маневрирует и уклоняется от огня истребителя.

Змеиный — каменистый остров площадью 20,5 га недалеко от Одессы. Российские военные заняли его в первые сутки полномасштабных боев на Украине, но спустя четыре месяца покинули его. Минобороны назвало это решение «шагом доброй воли» и демонстрацией мировому сообществу отсутствия препятствий для вывоза зерна с Украины. Решение было принято на фоне подготовки зерновой сделки, участие в которой Россия прекратила в июле 2023 года.

В том же месяце ВСУ доставили на Змеиный флаг Украины, его сбросили с вертолета. «На остров никто не высаживался. Так кто же будет его устанавливать, втыкать, поднимать? И рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет», — пояснили в Киеве. Минобороны России отчитывалось об ударе по украинским военным, пытавшимся установить флаг.

В Минобороны сообщили об уничтожении двух минометных расчетов ВСУ
В Минобороны сообщили об уничтожении двух минометных расчетов ВСУ

Читайте на РБК Pro
Как японские компании разбогатели на преступлениях Второй мировой
Русский Шварценеггер: как поддерживал форму Владимир Турчинский
Россия заключила СИДН с Оманом. Какие налоги не придется платить дважды
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Теги
Минобороны миномет артиллерия
Материалы по теме
Военные показали, как потопили катер ВСУ у острова Змеиный
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении катера ВСУ близ острова Змеиный
Политика
Сальдо назвал необоснованными разговоры о контроле ВСУ островов на Днепре
Политика