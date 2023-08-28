В Минобороны сообщили об уничтожении двух минометных расчетов ВСУ

Российские артиллеристы под командованием старшего сержанта Анатолия Бураченкова уничтожили в зоне военной операции два инометных расчета ВСУ и до десяти человек живой силы противника. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, миномет поддерживал высадку украинского десанта с катеров на один из островов. Где именно, не уточняется. После уничтожения двух минометов противник остался без артиллерийской поддержки, десант не смог высадиться на остров и был уничтожен, заявили в Минобороны.

На прошлой неделе оборонное ведомство сообщило, что российские военные уничтожили украинский катер в Черном море около острова Змеиный. Его потопил самолет. В Минобороны показали, как происходил бой. На нем видно, что катер Willard Sea Force с десантной группой ВСУ на борту активно маневрирует и уклоняется от огня истребителя.

Змеиный — каменистый остров площадью 20,5 га недалеко от Одессы. Российские военные заняли его в первые сутки полномасштабных боев на Украине, но спустя четыре месяца покинули его. Минобороны назвало это решение «шагом доброй воли» и демонстрацией мировому сообществу отсутствия препятствий для вывоза зерна с Украины. Решение было принято на фоне подготовки зерновой сделки, участие в которой Россия прекратила в июле 2023 года.

В том же месяце ВСУ доставили на Змеиный флаг Украины, его сбросили с вертолета. «На остров никто не высаживался. Так кто же будет его устанавливать, втыкать, поднимать? И рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет», — пояснили в Киеве. Минобороны России отчитывалось об ударе по украинским военным, пытавшимся установить флаг.