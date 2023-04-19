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Общество ,  
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В Чите ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак

Власти Читы ввели режим повышенной готовности из-за участившихся нападений собак
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Администрация Читы ввела режим повышенной готовности из-за участившихся случаев нападения собак, сообщило правительство Забайкальского края в своем телеграм-канале.

Жителей города попросили соблюдать все меры предосторожности, в частности не отправлять маленьких детей и пенсионеров на улицы без сопровождения. «Домашних собак необходимо выгуливать строго на поводке и в наморднике. Животные не должны иметь возможность свободно покидать территорию частных хозяйств», — подчеркнули в забайкальском правительстве.

Постановление о введении режима повышенной готовности подписал исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Андрей Гренишин. Режим предписывает всем районам города усилить отслеживание ситуации с бродячими собаками и контролировать соблюдение правил содержания домашних животных.

В апреле собаки несколько раз нападали на жителей Читы на улице. 13 апреля пес покусал мальчика, в тот же день нападению собаки подвергся дворник, сообщает «Чита.ру». 17 апреля из-за собак пострадал ребенок в возрасте пяти-шести лет, рассказала изданию очевидец. В минздраве сообщили, что мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Управление Следственного комитета и прокуратура Забайкальского края начали проверку из-за нападения собак на ребенка. Губернатор региона Александр Осипов поручил администрации Читы и главам районов разобраться в ситуации со стаями животных, проанализировать работу подрядчика, который занимается их отловом, и принять меры по «удалению» собак.

Теги
Чита собаки бродячие собаки режим повышенной готовности
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