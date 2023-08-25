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Роспотребнадзор закрыл кафе в Москве после отравления 32 человек

В Москве после посещения кафе «Бистро-24» отравились 32 человека
Фото: rospotrebnadzormoscow / Telegram
Фото: rospotrebnadzormoscow / Telegram

Работа кафе «Бистро-24» в Москве временно приостановлена после массового отравления его посетителей, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, 23 августа было известно о пяти случаях кишечной инфекции среди москвичей после употребления шаурмы и кур гриль, приобретенных в «Бистро-24». Следственный комитет сообщал, что в период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека. В больнице находятся 28 человек, уточняли в СК.

«При расследовании установлены многочисленные грубейшие нарушения требований санитарного законодательства, которые могли привести к загрязнению продукции патогенными микроорганизмами», — заявили в Роспотребнадзоре.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), которое предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Среди главных нарушений:

  • использование сырья неизвестного происхождения без маркировки на упаковке;
  • отсутствие условий для обработки мяса;
  • использование одной мойки для мытья овощей, посуды, мяса и рук персонала;
  • хранение скоропортящихся наполнителей без охлаждения;
  • персонал без медкнижек, не прошедший медосмотр и обучение.
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24 августа минздрав Бурятии сообщил об отравлении детей в санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе. По данным Роспотребнадзора, острой кишечной инфекцией в лагере заболели 28 человек, включая 26 детей и двух работников лагеря. Следственный комитет и прокуратура Бурятии начали проверку. Роспотребнадзор приостановил работу лагеря.

Теги
отравление Роспотребнадзор кафе Москва
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