СК: подозреваемого после отравления шаурмой 107 человек во Владимире задержали

Во Владимире задержали подозреваемого в отравлении 107 человек шаурмой

Фото: Александра Левчук / ТАСС

Следователи задержали 46-летнего жителя Московской области, которого считают виновным в отравлении шаурмой более 100 жителей Владимира, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«По версии следствия, подозреваемый поставлял в пункты общественного питания на территории Владимира не отвечающую требованиям безопасности мясную продукцию, переработка которой осуществлялась им с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм», — говорится в сообщении.

Мужчину допросили в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Об отравлении жителей Владимира шаурмой заявило 18 августа региональное управление Роспотребнадзора. Изначально ведомство сообщило о 56 пострадавших. 21 августа губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что со случаями отравлений к врачам обратились 107 человек, в том числе 23 ребенка. «Около половины обратившихся госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллез. Тяжелых случаев нет, все пациенты идут на поправку», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, надзорные ведомства опечатали пять точек в городе, где люди отравились шаурмой. В качестве причин отравлений они назвали некачественное куриное мясо, приобретенное без документов, и антисанитарные условия. Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).