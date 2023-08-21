branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 102,57 (+1,09) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 94,14 (+0,74) Инвестиции, 16:36
Медведев предложил европейцам «не играть в самолетики» Политика, 20:49
Российские банки в июле заработали на ослаблении рубля почти ₽100 млрд Финансы, 20:37
Приехавший из Мексики новичок ЦСКА назвал Россию абсолютно безопасной Спорт, 20:35
Во Владимире задержали подозреваемого в отравлении 107 человек шаурмой Общество, 20:31
Госдеп призвал американцев в Белоруссии немедленно покинуть страну Политика, 20:29
Цена на российскую нефть Urals вновь превысила санкционный потолок Экономика, 20:20
«Русагро» допустила выплату пропущенных дивидендов в случае редомициляции Инвестиции, 20:18
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Диггер назвал места, где можно спрятаться от дождя в подземелье Москвы Общество, 20:09
У Зарядья нашли труп пятого пропавшего участника экскурсии с диггерами Общество, 20:01
Сергей Федоров призвал КХЛ стать независимой от IIHF Спорт, 19:48
Ученые нашли место падения «Луны-25» Технологии и медиа, 19:47
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:44
Минсельхоз опроверг сообщения о существенном росте цен на хлеб в России Общество, 19:39
Экс-арбитр ФИФА фразой «кто этот мальчик» оценил критику судьи Абаскалем Спорт, 19:35
Общество ,  
0 

Во Владимире задержали подозреваемого в отравлении 107 человек шаурмой

СК: подозреваемого после отравления шаурмой 107 человек во Владимире задержали
Фото: Александра Левчук / ТАСС
Фото: Александра Левчук / ТАСС

Следователи задержали 46-летнего жителя Московской области, которого считают виновным в отравлении шаурмой более 100 жителей Владимира, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«По версии следствия, подозреваемый поставлял в пункты общественного питания на территории Владимира не отвечающую требованиям безопасности мясную продукцию, переработка которой осуществлялась им с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм», — говорится в сообщении.

Мужчину допросили в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Об отравлении жителей Владимира шаурмой заявило 18 августа региональное управление Роспотребнадзора. Изначально ведомство сообщило о 56 пострадавших. 21 августа губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что со случаями отравлений к врачам обратились 107 человек, в том числе 23 ребенка. «Около половины обратившихся госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллез. Тяжелых случаев нет, все пациенты идут на поправку», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, надзорные ведомства опечатали пять точек в городе, где люди отравились шаурмой. В качестве причин отравлений они назвали некачественное куриное мясо, приобретенное без документов, и антисанитарные условия. Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

Теги
Владимир отравление шаурма задержание Следственный комитет
Материалы по теме
Число пострадавших от отравления шаурмой во Владимире выросло до 76
Общество
Суд в Братске приостановил работу кафе после массового отравления шаурмой
Общество
В Приангарье задержали владельца «Шаурму хочу» после 62 отравлений
Общество