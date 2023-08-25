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В Москве у 16 отравившихся шаурмой и курицей гриль нашли сальмонеллез

Роспотребнадзор выявил сальмонеллез у 16 отравившихся шаурмой и курицей в Москве

У 16 москвичей, отравившихся шаурмой и курицей-гриль в кафе «Бистро-24» по улице Софьи Ковалевской, выявили сальмонеллез, всего после употребления пищи в нем пострадало 35 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Ранее сообщалось о 32 пострадавших и пяти случаях кишечной инфекции.

Заведение, где отравились люди, расположено по адресу: улица Софьи Ковалевской, дом № 2, им управляет ИП Акопов О.С, отмечается в заявлении ведомства. 28 из 35 пострадавших госпитализировали и поместили в инфекционные стационары. Состояние всех пострадавших оценивается как среднетяжелое.

После случившегося заведение опечатали и закрыли, оттуда изъяли более 180 кг «обезличенной пищевой продукции и продовольственного сырья». Эксперты взяли пробы с него и другой пищи, а также образцы воды и смывов.

О массовом отравлении москвичей шаурмой стало известно 23 августа. При этом обращаться в больницы пострадавшие начали еще 20 августа, сообщили в Следственном комитете. Ведомство возбудило уголовное дело п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

В ходе расследования Роспотребнадзор пришел к выводу, что курицу в «Бистро-24» поставлял в том числе ИП Халилов З.М, который продает мясо птиц и куриные полуфабрикаты в Центре оптово-розничной торговли «Бухта». У предпринимателя изъяли 598 кг мяса кур из-за отсутствия сопроводительных документов.

Среди других нарушений следствие выявило:

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  • использование сырья неизвестного происхождения без маркировки на упаковке;
  • отсутствие условий для обработки мяса;
  • использование одной мойки для мытья овощей, посуды, мяса и рук персонала;
  • хранение скоропортящихся наполнителей без охлаждения;
  • прием на работу людей без медкнижек, не прошедших медосмотр и обучение.
Теги
шаурма массовое отравление сальмонеллез Роспотребнадзор Москва
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