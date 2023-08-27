Число погибших при взрыве на заправочной станции в Румынии выросло до двух

Число погибших при взрыве на АЗС в Румынии увеличилось до двух

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В результате взрывов на автозаправке в пригороде Бухареста Креведии погибли два человека, сообщает телеканал Digi24. Ранее говорилось об одном погибшем и 57 пострадавших, включая 39 пожарных.

По данным телеканала, 10 человек находятся в тяжелом состоянии, девять пострадавших отправили за границу — их приняли больницы Италии и Бельгии. Эвакуированы 3 тыс. жителей в радиусе 800 м.от места взрыва.

Взрыв произошел на одной из колонок АЗС, после него начался пожар. Позже прогремело еще три взрыва.

Национальное агентство по охране окружающей среды сообщает, что заправка была лишена лицензии 14 октября 2020 года.

