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Число пострадавших при взрыве на АЗС в Румынии превысило 50 человек
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Румынии достигло 57 человек
В результате взрывов на автозаправке в пригороде Бухареста Креведии пострадали 57 человек. Об этом сообщает телеканал Digi24.
Ранее говорилось об одном погибшем и 46 пострадавших.
54 пострадавших госпитализированы. Десятерым из них проводят интубацию.
По данным телеканала, из пострадавших: 39 человек — пожарные, двое полицейских и двое жандармов. Остальные пострадавшие — рядовые граждане.
После первого взрыва на заправке начался пожар. Огонь перекинулся на остальные колонки, после чего последовало еще два взрыва. Огонь также затронул близлежащие постройки. Началась эвакуация в радиусе 300 метров от взрыва.