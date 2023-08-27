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Число пострадавших при взрыве на АЗС в Румынии превысило 50 человек

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Румынии достигло 57 человек

В результате взрывов на автозаправке в пригороде Бухареста Креведии пострадали 57 человек. Об этом сообщает телеканал Digi24.

Ранее говорилось об одном погибшем и 46 пострадавших.

54 пострадавших госпитализированы. Десятерым из них проводят интубацию.

По данным телеканала, из пострадавших: 39 человек — пожарные, двое полицейских и двое жандармов. Остальные пострадавшие — рядовые граждане.

После первого взрыва на заправке начался пожар. Огонь перекинулся на остальные колонки, после чего последовало еще два взрыва. Огонь также затронул близлежащие постройки. Началась эвакуация в радиусе 300 метров от взрыва.

Теги
Румыния Пожар АЗС взрыв Бухарест пострадавшие
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