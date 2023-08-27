Один человек погиб, 46 пострадали при трех взрывах на АЗС под Бухарестом

На АЗС под Бухарестом произошло три взрыва

При взрыве на автозаправке в пригороде Бухареста Креведии погиб один человек, 33 человека получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям Румынии.

Взрыв произошел на одной из колонок. После первого взрыва начался пожар, который затронул близлежащие постройки. Началась эвакуация в радиусе 300 метров от взрыва. Четверых пожарных госпитализировали с ожогами.

Позже произошел взрыв на второй колонке. От него пострадали 26 пожарных. По словам замглавы МВД Румынии Раида Арафата, есть угроза третьего взрыва.

Позже телеканал Digi24 сообщил о третьем взрыве. Число пострадавших выросло до 46 человек.

Вечером 14 августа на станции технического обслуживания в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы произошел пожар, который затем перекинулся на близлежащие строения. В одном из них находился склад селитры. Ее воспламенение привело в взрыву на автозаправке «Нафта-24».

В результате были повреждены более 400 строений. Погибли 35 человек, более 100 пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). По одной из версий следствия, взрыв произошел из-за «нарушения хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками».