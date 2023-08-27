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В Красноярском крае задержали четверых азербайджанцев за убийство и драку

Четверых уроженцев Азербайджана задержали в Красноярском крае по делу об убийстве
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Красноярском крае задержали четверых уроженцев Азербайджана после драки с жителями города Шарыпово, в результате которой один человек погиб, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, около 5 часов утра 26 августа на улице в 6-ом микрорайоне города Шарыпово трое азербайджанцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставали к девушке, а супружеская пара и их знакомый заступились за нее. Затем подозреваемые позвонили своему приятелю, который принес арматуру и два строительных молотка-кирки.

«В итоге словесный конфликт перерос в драку. Четверо подозреваемых напали на потерпевших и нанесли им множественные удары по различным частям тела арматурой и молотками. Один из подозреваемых наносил удары ножом, который у него был с собой», — сообщили в СК.

В итоге из-за полученных ножевых ранений 30-летний мужчина погиб на месте, 27-летнего пострадавшего и его 25-летнюю супругу госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Следствие возбудило три уголовных дела в отношении подозреваемых (в зависимости от роли каждого) по ч. 1 ст. 105, п. «з» ч. 2 ст. 111, ч.2 ст. 213 УК (убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство). Уголовные дела объединили в одно производство.

18 августа в Екатеринбурге между аспирантом Уральского федерального университета из Габона (Центральная Африка) Франсуа Нджелассили и Данилой Фоминым произошла драка, в результате которой иностранец погиб.

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Потасовка началась в кафе «Бургер Кинг» на улице Малышева, когда аспирант пытался вмешаться в конфликт между двумя группами молодых людей, которые начали драться из-за очереди к кассе, в итоге Нджелассили получил ножевое ранение, писали «Ведомости Урал». Знакомый Фомина рассказал E1.RU, что конфликт произошел не из-за расизма, а из-за его девушки, при этом Нджелассили ударил его первым, а Фомин прибег к самозащите.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство», а суд арестовал Фомина на 1 месяц и 29 суток.

Теги
Красноярский край Азербайджан убийство драка Следственный комитет
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