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В Екатеринбурге убили аспиранта Уральского университета из Габона

В Екатеринбурге в драке убили аспиранта Уральского университета из Габона
Франсуа Нджелассили
Франсуа Нджелассили (Фото: MOBekm / YouTube)

В Екатеринбурге убили 32-летнего аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили из Габона (Центральная Африка), сообщила газета «КП-Екатеринбург». В пресс-службе УрФУ подтвердили РБК смерть Нджелассили.

По данным издания, Нджелассили ударили ножом во время драки в «Бургер Кинге» на улице Малышева. «Говорят, что аспирант был в состоянии алкогольного опьянения», — сказал источник «КП-Екатеринбург».

«Ведомости Урал» пишут, что Нджелассили пытался вмешаться в конфликт между двумя группами молодых людей, которые начали драться из-за очереди к кассе. Один из участников потасовки достал нож и нанес Нджелассили несколько ударов в грудь и живот. От полученных ран молодой человек скончался на месте.

В свердловском управлении Следственного комитета отказались от комментариев.

Согласно данным с сайта УрФУ, Нджелассили занимался научной деятельностью на кафедре экономики природопользования Института экономики и управления.

Теги
Екатеринбург «Бургер Кинг» аспирантура УрФУ драка убийство новости
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