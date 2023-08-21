Суд в Екатеринбурге заключил под стражу обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ из Габона

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве аспиранта из Габона

Video

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Данилу Фомина, которого обвиняют в убийстве 32-летнего аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили из Габона (Центральная Африка), сообщили в пресс-службе суда во «ВКонтакте».

«По Фомину Данилу Андреевичу — [суд заключил под стражу на] 1 месяц и 29 суток, по 17 октября включительно», — заявил судья (цитата по ТАСС).

Об убийстве Нджелассили стало известно 18 августа. По данным с сайта УрФУ, он занимался научной деятельностью на кафедре экономики природопользования Института экономики и управления. В Екатеринбург из Габона Нджелассили переехал около десяти лет назад, писала «КП-Екатеринбург».

По данным газеты, в «Бургер Кинге» на улице Малышева между аспирантом и Фоминым произошла драка, во время которой Нджелассили получил ножевое ранение.

«Ведомости Урал» пишут, что Нджелассили пытался вмешаться в конфликт между двумя группами молодых людей, которые начали драться из-за очереди к кассе. Один из участников потасовки достал нож и нанес Нджелассили несколько ударов в грудь и живот, из-за полученных травм аспирант умер на месте.

Как рассказал порталу E1.RU один из знакомых Фомина, конфликт произошел не из-за расизма, а из-за его девушки, при этом Нджелассили ударил его первым, а Фомин прибег к самозащите.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». Фомину грозит до 15 лет лишения свободы.