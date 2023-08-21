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Бойца поп-ММА Мурада Легенду задержали в Дербенте за драку

В Дагестане задержали бойца поп-ММА Мурада Легенду за драку

В Дербенте задержали бойца поп-ММА Мурада Легенду (настоящее имя — Исрапил Рамазанов), сообщают Baza и Mash.

По данным телеграм-каналов, которые опубликовали видео задержания, Мурад Легенда и его компания «бурно вели себя» в ресторане в городском парке. Им сделали замечания, после чего началась потасовка. Как сообщает Mash, Мурад Легенда «полез драться с охранниками».

В январе его оштрафовали на 2,5 тыс. рублей за дебош в гостинице на Ленинградском проспекте в Москве. В материалах дела говорилось, что Мурад Легенда отмечал день рождения своего друга и в ходе мероприятия начал вести себя вести агрессивно, после чего сотрудники отеля вызвали полицию.

Рамазанов стал известен благодаря видеоролику, где была показана его поездка на такси летом 2021 года. В дороге он вел себя агрессивно и ругался матом.

В конце ролика таксист рассказал, что пассажир не заплатил за поездку. Мурад Легенда пообещал позже перевести деньги на банковскую карту, но в итоге не сделал этого.

Ролик разошелся в соцсетях, Мурада Легенду начали приглашать на разные шоу на YouTube. Рамазанов также стал участвовать в поп-ММА — боях по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами.

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Теги
Дагестан драка полиция
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