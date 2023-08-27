Путин отметил вклад шахтеров в работу оборонных предприятий

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Президент России Владимир Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что, несмотря на все вызовы и ограничения, отрасль развивается, наращивает добычу и переработку угля, находит новые, перспективные рынки сбыта, внедряет передовые технологии, вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую работу промышленных, в том числе оборонных предприятий, в решение насущных социальных проблем», — говорится в сообщении президента.

День шахтера ежегодно отмечают в России в последнее воскресенье августа. В прошлом году праздник отметили 28 августа. Праздник учредили в СССР в 1947 году в честь Алексея Стаханова, который в ночь на 31 августа 1935 года установил рекорд по добыче угля — его группа из трех человек добыла 102 т.

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В августе 2022 года Евросоюз полностью прекратил закупки российского угля. По оценкам Еврокомиссии, эмбарго должно было затронуть 25% всего российского экспорта угля на сумму €8 млрд в год. Помимо ЕС, запрет на российский уголь введен в США, Японии, и Швейцарии.

В мае текущего года «Коммерсантъ» узнал, что по итогам января—апреля отгрузка угля всех видов в российских портах выросла на 18,3% до 69,9 млн т. Один из собеседников газеты рассказал, что экспорт в марте показал лучшие месячные результаты после августа 2022 года, когда было введено европейское эмбарго. Больше всего отгрузка выросла в портах Мурманск (рост на 84,6%), Усть-Луга (80,3%), Шахтерск (63,4%) и Выборг (56,9%). При этом с апреля по май аналитики заметили падение интереса азиатских покупателей к российскому углю из-за медленного снижения цен.