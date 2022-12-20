Путин поддержал легализацию угольных предприятий в ЛНР

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Необходимо, чтобы государство следило за работой угольных предприятий в ЛНР, после этого можно будет решить вопрос о передаче их в государственную собственность. Об этом на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником заявил президент Владимир Путин.

«По большому счету, неважна форма собственности, важно, чтобы государство следило за теми правилами, которые предписаны для всех людей, которые работают в этой области, — собственник он или просто менеджер, рядовой работник», — сказал Путин, отвечая на предложение врио главы ЛНР оставить эти предприятия в госсобственности.

При этом российские власти намерены в скором времени выделить субсидии на зарплаты местным шахтерам. Пасечник пожаловался президенту, что угледобывающая отрасль в ЛНР стала нерентабельной, иногда не хватает денег даже для выплат работникам.

«Что касается помощи на сегодняшний день, то мы это, конечно, тоже сделаем. Особенно субсидии на заработную плату и на какие-то другие мероприятия, необходимые для сохранения жизнедеятельности предприятий», — заверил глава государства.

На встрече с Пасечником Путин также обсудил общую ситуацию в регионе. По словам Путина, она «очень сложная». По словам президента, ключевым вопросом остается обеспечение безопасности местного населения. В регионе по-прежнему действует военное положение.

В начале декабря вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что для каждого из четырех новых регионов нужно составить индивидуальные программы социально-экономического развития. Он также сообщил о начале процесса синхронизации законодательной базы этих субъектов с федеральной, чтобы предприятия могли пользоваться всеми мерами господдержки.