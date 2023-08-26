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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших от обстрела белгородского Уразово увеличилось до шести

Губернатор Гладков: число пострадавших при обстреле Уразово увеличилось до шести
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Число пострадавших в результате обстрела поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области увеличилось до шести человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Один пострадавший мужчина находится в крайне тяжелом состоянии — он получил осколочные ранения поясничной области, у него «повреждены внутренние органы», его оперируют врачи Валуйской больницу. Одну женщину с осколочным ранением правого глаза перевели на лечение в больницу Белгорода, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще четыре человека получили осколочные раны, госпитализация им не потребовалась.

Гладков говорил, что украинские военные обстреляли поселок кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня «Град». Повреждения получили 16 домовладений, четыре из них имеют разрушения несущих конструкций, у остальных частично повреждены окна, крыши, заборы и хозпостройки.

Также повреждены два предприятия (выбиты окна, повреждена кровля), социальный объект (разрушена стена пищеблока, выбиты окна и поврежден фасад) и спортивный объект (выбиты окна). Повреждены четыре автомобиля, нарушена линия электропередачи. Аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам, в том числе кассетными боеприпасами, и атакам беспилотников. В последний раз Гладков сообщал об обстреле Уразово в ноябре прошлого года. Тогда разрушения зафиксировали в 18 частных домовладениях, повреждения получили четыре машины.

Число пострадавших от обстрела белгородского Уразово увеличилось до шести
Число пострадавших от обстрела белгородского Уразово увеличилось до шести

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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