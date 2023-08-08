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Медведев сравнил войну в Южной Осетии с боями на Украине

Медведев: у России достаточно сил для решения задач на Украине, как с Грузией в 2008-м
Медведев заявил, что Россия «добьется мира на своих условиях», как в случае с Грузией в 2008 году. Тогда Москва провела «операцию по принуждению Грузии к миру» и признала независимость Южной Осетии и Абхазии
Фото: Uriel Sinai / Getty Images
Фото: Uriel Sinai / Getty Images

В 2008 году российские войска вмешались в войну в Южной Осетии, «дав жесткий отпор агрессору», когда Тбилиси получал поддержку от западных стран, аналогичная ситуация происходит сейчас и в случае с Украиной, заявил бывший президент, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«США и их вассалам тогда явно не хватило опыта. Сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли. Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО», — написал Медведев.

Он выразил мнение, что у Москвы достаточно сил для решения задач военной операции, враги страны, как и 15 лет назад, «будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях».

Вооруженный конфликт в Южной Осетии произошел 12 лет назад. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в регион войска и начала бомбить Цхинвал. В ответ Медведев, который тогда занимал пост президента России, объявил о начале операции «по принуждению к миру». Конфликт длился пять дней. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, Грузия назвала это оккупацией и вышла из СНГ.

По официальной статистике, во время конфликта погибли или пропали без вести 170 человек из состава вооруженных сил Грузии, пострадали почти 2 тыс. Официальные потери российской армии — 64 погибших и 291 пострадавший.

Около двух лет назад, в ноябре 2021 года, в Службе внешней разведки России сравнили войну в Грузии с ситуацией вокруг Украины, где на тот момент еще не началась российская военная операция. Ведомство заявило, что для Тбилиси «дорого обошлись» его действия в отношении Цхинвала и Сухуми. СВР также тогда отметила, что США начали «активно запугивать мировое сообщество», утверждая, что Россия готовится к агрессии в отношении Ук­раины, распространяя «абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину».
 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Медведев Грузия Южная Осетия Абхазия Украина
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