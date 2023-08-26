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Переворот в Нигере ,  
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Нигер потребовал от послов США, Франции и Германии покинуть страну

Нигер потребовал от послов США, Франции и Германии в течение 48 часов покинуть страну
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Переворот в Нигере
Дипломаты ответили отказом на приглашение встретиться с назначенным мятежниками министром иностранных дел, после чего от них потребовали покинуть страну в течение 48 часов

Лидеры переворота в Нигере потребовали от послов США, Германии и Нигерии покинуть страну в течение 48 часов, сообщает Al Jazeera со ссылкой на AFP.

Новый американский посол Кэтлин Фитцгиббон прибыла в Ниамей в начале августа.

До этого аналогичное требование было выдвинуто главе французской дипмиссии Сильвену Итте.

В заявлении нигерского МИДа говорится, что решение о высылке посла принято в ответ на действия французских властей, «противоречащие интересам Нигера». В частности, посол ответил отказом на приглашение встретиться с назначенным мятежниками министром иностранных дел.

Париж в ответ заявил, что «путчисты не имеют полномочий» высылать посла, так как тот был одобрен законно избранными властями. «Франция приняла к сведению требование путчистов», — сказали в МИДе страны. Франция, как и другие западные страны, настаивает на возвращении к власти свергнутого президента Мохамеда Базума и поддерживает усилия Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по разрешению кризиса.

От немецкого посла Оливье Шнакенберга и нигерийского дипломата потребовали покинуть страну также после того, как они не приняли приглашение.

В ЭКОВАС в пятницу заявили, обращаясь к лидерам переворота, что «еще не поздно прислушаться к голосу разума». Там отрицают планы объявить войну или вторгнуться в Нигер, но не исключают применения силы, если мирные средства не дадут результата. В таком случае ЭКОВАС «не сможет оставаться в стороне», предупредили в блоке.

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На прошлой неделе комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах заявил, что дата военной интервенции согласована. Однако официально она не объявлялась. 21 августа телеканал Al Arabiya сообщил, что в аэропортах стран блока началась подготовка к возможному вторжению в Нигер.

Лидер переворота генерал Абдурахман Тчиани в ответ предупредил, что любое вмешательство стран Западной Африки будет расцениваться как оккупация.

На фоне возможной военной интервенции мятежники объявили «добровольную мобилизацию». По данным представителя хунты, за несколько часов в Ниамее в отряды народного ополчения вступили более 50 тыс. человек.

Кроме того, армии Мали и Буркина-Фасо получили разрешение помочь в случае интервенции. Они разместили боевую авиацию на случай войны. Ранее в этих государствах после череды переворотов также пришли к власти военные.

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Теги
Елена Чернышова
Нигер посол США Франция Германия военный переворот
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