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Медведев заявил, что Саакашвили наказали история и Бог

Медведев: ответственность за конфликт в Южной Осетии 2008 года несет Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уже понес самое серьезное наказание за конфликт в Южной Осетии 2008 года: он стал изгоем в родной стране. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС и RT.

Политика спросили, должен ли, по его мнению, Саакашвили предстать перед Международным трибуналом, или достаточно приговора грузинского суда.

«Мне кажется, история и Господь Бог его уже осудили максимально строго. Он превратился в изгоя на своей родине», — ответил Медведев.

Медведев напомнил, что в октябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию через восемь лет после отъезда. Политик «попытался вновь проникнуть на территорию родной страны и попал в тюрьму по заслугам», считает зампред Совбеза. «Он уже осужден всеми. Но самое главное, что он осужден своим народом», — добавил Медведев.

В 2013 году Саакашвили покинул Грузию после поражения на выборах, и впоследствии уехал на Украину. В 2015 году экс-президент получил украинский паспорт. В 2017 году Саакашвили был лишен украинского гражданства, а в феврале 2018-го депортирован с территории страны. В 2019-м президент Украины Владимир Зеленский вернул ему гражданство и Саакашвили вернулся в страну.

Против Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел. Его обвиняют в злоупотреблениях властью, растрате бюджетных средств, немотивированно жестком разгоне протестной акции и преследовании политических оппонентов. По данным грузинской прокуратуры, ему грозит до 11 лет лишения свободы. Сейчас политик находится в СИЗО, он несколько раз объявлял голодовку. В феврале суд отказал ему в освобождении по состоянию здоровья.

Политическое руководство Грузии и лично Саакашвили несут ответственность за события в Южной Осетии 2008 года, считает Медведев. «В политической жизни все так устроено, что финальное решение принимает первое лицо и на нем лежит ответственность. Со стороны Грузии под номером один именно он принимал решение о начале агрессии», — отметил зампред Совбеза.

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Вооруженный конфликт в Южной Осетии произошел в августе 2008 года. В ночь на 8 августа Грузия ввела в регион войска с целью вернуть его под контроль. Медведев, который тогда занимал пост президента России, объявил о начале операции «по принуждению к миру»

Противостояние продолжалось пять дней. Грузинских военных вытеснили с территории Южной Осетии, после чего операция была прекращена. Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Теги
Персоны
Дмитрий Медведев Михаил Саакашвили Грузия Южная Осетия
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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