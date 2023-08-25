F-16 подняли в воздух из-за самолета над озером Тахо, где отдыхает Джо Байден с семьей

F-16 подняли в воздух из-за самолета над озером, где отдыхает Байден

Со вторника президент США с семьей отдыхает в доме на берегу озера Тахо, который арендовал на девять дней у бизнесмена и экс-кандидата в президенты от Демократической партии Тома Стайера за $18 млн

Вид на озеро Тахо (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Два истребителя F-16 Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и вертолет MH-65 Dolphin береговой охраны США перехватили гражданский самолет, который нарушил режим временного ограничения полетов возле озера Тахо в штате Невада, сообщается на сайте NORAD. По данным CNN, там сейчас отдыхает президент Джо Байден с семьей.

Истребители выпустили сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота, после чего самолет покинул запретную зону, уточнили в NORAD.

В Белом доме заявили, что «ситуация разрешилась без происшествий и без каких-либо последствий для президента».

Со вторника Байден с семьей отдыхает в доме на берегу озера Тахо, который арендовал на девять дней у бизнесмена и экс-кандидата в президенты от Демократической партии Тома Стайера за $18 млн, сообщает Fox News. Вместе с ним находятся первая леди Джилл Байден, их дочь Эшли, сын Байдена Хантер, его жена Мелисса Коэн и внуки американского лидера.

В июне прошлого года похожий случай произошел, когда Байден и его супруга отдыхали в их летнем доме в Рехобот-бич (штат Делавэр). Тогда в охраняемую зону над Рехобот-бич вошел частный самолет. В итоге президентскую чету перевезли из их дома в другое место, позднее они вернулись обратно.