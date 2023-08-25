Заседание Совбеза Путин посвятил поддержке соотечественников за рубежом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщает сайт Кремля.

Совещания Совбеза в последние месяцы обычно проходят по пятницам. Кремль сообщает их тему, но подробностей зачастую не приводит.

25 августа совещание было посвящено поддержке соотечественников за рубежом. Однако это только один вопрос повестки дня, остальные пресс-служба Кремля не раскрыла.

Совещание 11 августа было посвящено вопросам информационной безопасности. 4 августа члены Совета обсуждали проблемы внутренней стабильности.

7 июля на Совбезе обсуждали введенные против России санкции.

Путин тогда во вступительном слове сказал, что до сих пор у стран, которые ввели санкции, «ничего путного» на «российском направлении» не получалось. «Уверен: ничего и не получится», — добавил он. Однако, отметил президент, «надо быть в курсе происходящих событий».