Очередное заседание Совбеза Кремль посвятил внутренней стабильности

Владимир Путин во время совещания с Советом безопасности (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщает пресс-служба Кремля.

В опубликованном отчете о совещании говорится, что его темой стали «вопросы укрепления внутренней стабильности».

Подробности обсуждения не приводятся, докладчиками были директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и глава МВД Владимир Колокольцев.

В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Cо времени начала военной операции на Украине в феврале 2022 года Путин неоднократно заявлял, что российское общество поддерживает ее цели и задачи, а сама операция идет по плану.

В феврале 2023 года президент сказал, что «в этой поддержке проявился настоящий патриотизм».

«Очевидно, что Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей, у которых во все времена, хочу это подчеркнуть, один и тот же яд презрения к своему собственному Отечеству и желание заработать», — сказал он тогда.

«Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от родины. Пусть это останется на их совести, пусть они с этим живут, им с этим жить. Главное, что люди, граждане России, дали им моральную оценку», — заверил Путин в послании Федеральному Собранию.