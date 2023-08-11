Путин посвятил заседание Совбеза информационной безопасности

Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции (Фото: Администрация Президента России)

Очередное совещание президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности было посвящено информационной безопасности.

Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

«Обсудим с вами сегодня вопрос работы в сфере информационного пространства применительно к обеспечению безопасности Российского государства в современных условиях. Все мы понимаем, насколько это важно, особенно сейчас — важно всегда, но особенно сейчас», — сказал Путин в начале совещания.

Он назвал эту тему важнейшей, учитывая специфику «сегодняшней ситуации».

Предыдущее заседание Совбеза было посвящено вопросам «укрепления внутренней стабильности».



Подробности обсуждения не публиковались, докладчиками были директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и глава МВД Владимир Колокольцев.

Совбез не первый раз обсуждает информационную безопасность. В апреле 2023 года члены Совбеза обсуждали эту же тему. Тогда Кремль также не публиковал подробностей.

Весной 2022 года Путин подписал указ о дополнительных мерах информационной безопасности. Руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных компаний и фондов, стратегических и системообразующих предприятий, а также «юридических лиц, являющихся субъектами критической информационной инфраструктуры», должны были по указу определить заместителя, который будет отвечать за обеспечение информационной безопасности.