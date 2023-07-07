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Путин обсудил с Совбезом антироссийские санкции

Путин: Россия справится со сложностями, которые для нее пытается создать Запад
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля. На встрече обсуждались введенные против Москвы санкции.

«Мы обсудим сегодня те меры, которые мы принимаем и должны принимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России», — сказал глава государства, открывая совещание.

По словам Путина, до сих пор у этих стран «ничего путного» на «российском направлении» не получалось. «Уверен: ничего и не получится», — добавил он. Однако, отметил президент, «надо быть в курсе происходящих событий».

В совещании участвовали председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев и другие. Первым президент дал слово министру иностранных дел Сергею Лаврову.

В ночь на 5 июля Путин провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Тот доложил президенту о росте ВВП России на 5,4% май к маю и отметил, что увеличение показателей идет, несмотря на введенные в ответ на спецоперацию на Украине санкции.

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