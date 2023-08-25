Лукашенко вспомнил разговоры с Пригожиным о безопасности, мыле и веревке

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не просил для себя гарантий безопасности, а Лукашенко «и не должен обеспечивать безопасность Пригожина», передает «БелТА».

Президент Белоруссии сказал, что дважды обсуждал с Пригожиным вопросы безопасности. В связи с этим он воспроизвел свой разговор с бизнесменом, который состоялся во время похода ЧВК «Вагнер» на Москву:

«Я ему говорю: «Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?» В пылу этот человек (только с фронта): «Черт с ним, погибну!» Я ему говорю: «Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла.» — «Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну». Вот первый разговор шел».

Второй разговор на эту тему был, когда Пригожин с командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным приехал к белорусскому президенту (Лукашенко не назвал дату). «Я категорически их обоих предупредил: «Ребята, смотрите», — пересказал содержание этой встречи президент Белоруссии.

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