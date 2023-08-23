Виновника отравления 107 человек шаурмой отправили под домашний арест
Суд во Владимире избрал для задержанного по делу о массовом отравлению жителей города шаурмой мужчины меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
В сообщении подчеркивается, что такое решение судья принял «с учетом личности» обвиняемого.
Об отравлении жителей Владимира шаурмой региональное управление Роспотребнадзора заявило 18 августа. Изначально ведомство сообщило о 56 пострадавших, однако 21 августа губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что со случаями отравлений к врачам обратились 107 человек, в том числе 23 ребенка.
«Около половины обратившихся госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллез. Тяжелых случаев нет, все пациенты идут на поправку», — уточнил тогда глава региона.
Позже Следственный комитет сообщил, что по делу задержан 46-летний житель Московской области.
Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Мужчина поставлял в пункты общественного питания во Владимире «не отвечающую требованиям безопасности мясную продукцию, переработка которой осуществлялась им с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм».