Суд во Владимире отправил под домашний арест виновника отравления 107 человек шаурмой

Виновника отравления 107 человек шаурмой отправили под домашний арест

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Суд во Владимире избрал для задержанного по делу о массовом отравлению жителей города шаурмой мужчины меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

В сообщении подчеркивается, что такое решение судья принял «с учетом личности» обвиняемого.

Об отравлении жителей Владимира шаурмой региональное управление Роспотребнадзора заявило 18 августа. Изначально ведомство сообщило о 56 пострадавших, однако 21 августа губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что со случаями отравлений к врачам обратились 107 человек, в том числе 23 ребенка.

«Около половины обратившихся госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллез. Тяжелых случаев нет, все пациенты идут на поправку», — уточнил тогда глава региона.

Позже Следственный комитет сообщил, что по делу задержан 46-летний житель Московской области.

Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Мужчина поставлял в пункты общественного питания во Владимире «не отвечающую требованиям безопасности мясную продукцию, переработка которой осуществлялась им с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм».