branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 102,25 (-0,33) Инвестиции, 23 авг, 17:08 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 94,44 (+0,3) Инвестиции, 23 авг, 17:08
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи Pro, 09:44
В России одобрили первую ипотеку по QR-коду Недвижимость, 09:30
Ракова рассказала про упрощение вызова врача на дом после визита скорой Город, 09:30
Как расчистить место для того, что правда важно — метод уборки Мари Кондо Pro, 09:25
Лукашенко пожелал украинцам «бесценный и такой нужный мир» Политика, 09:25
Как уловить креативный дух Казани РБК Стиль и МТС Travel, 09:10
Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1» Общество, 09:07
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Плохой сценарий: сможет ли забастовка в Голливуде погубить Disney Pro, 09:04
Milliyet узнала о возможной встрече с Россией по зерновой сделке Политика, 09:00
Месси впервые не забил гол за «Интер Майами» и прервал семиматчевую серию Спорт, 08:59
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:40
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше Pro, 08:36
В детском лагере в Бурятии отравились 26 детей Общество, 08:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:18
Общество ,  
0 

В детском лагере в Бурятии отравились 26 детей

Минздрав Бурятии сообщил об отравлении 26 детей из лагеря «Байкальский бор»

В детском санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе Бурятии произошло массовое отравление. У 26 детей выявлено острое кишечное заболевание, сообщается в телеграм-канале регионального минздрава.

«За ночь медиками проведены все необходимые мероприятия: осмотром охвачены все 206 детей. У 26 детей выявлено острое кишечное заболевание. Их состояние оценивается как легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.

У шестерых детей зафиксировали подъем температуры тела, в связи с чем их доставили в центральную районную больницу, уточнили в ведомстве. Лагерь был закрыт для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В связи с произошедшим Следственный комитет и прокуратура Бурятии проведут проверку. По данным СК, симптомы кишечной инфекции в виде тошноты и диареи были обнаружены у 21 ребенка, отдыхавшего в лагере. «Проведены санитарные обследования помещений пищеблока лагеря, взяты необходимые образцы для эпидемиологических исследований», — отметили в ведомстве.

Накануне пятеро детей отравились грибами в детском лагере «Восток» в селе Сомино Бокситогорского района Ленинградской области. По данным СК, подростки отравились сырыми грибами, которые съели во время прогулки на территории оздоровительного лагеря. Как писал портал 78.ru, четверо детей находятся в реанимации, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, троих — как тяжелое, еще одна девочка находится в состоянии средней тяжести. Следователи начали проводить доследственную проверку.

Теги
Бурятия отравление Дети детский лагерь Следственный комитет прокуратура проверка
Материалы по теме
Дезинсектор в Москве получил 5 лет за гибель семьи от отравления арбузом
Общество
Во Владимире задержали подозреваемого в отравлении 107 человек шаурмой
Общество
Верховный суд запретил винить покупателей в отравлении алкоголем
Общество