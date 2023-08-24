В детском лагере в Бурятии отравились 26 детей

В детском санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе Бурятии произошло массовое отравление. У 26 детей выявлено острое кишечное заболевание, сообщается в телеграм-канале регионального минздрава.

«За ночь медиками проведены все необходимые мероприятия: осмотром охвачены все 206 детей. У 26 детей выявлено острое кишечное заболевание. Их состояние оценивается как легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.

У шестерых детей зафиксировали подъем температуры тела, в связи с чем их доставили в центральную районную больницу, уточнили в ведомстве. Лагерь был закрыт для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В связи с произошедшим Следственный комитет и прокуратура Бурятии проведут проверку. По данным СК, симптомы кишечной инфекции в виде тошноты и диареи были обнаружены у 21 ребенка, отдыхавшего в лагере. «Проведены санитарные обследования помещений пищеблока лагеря, взяты необходимые образцы для эпидемиологических исследований», — отметили в ведомстве.

Накануне пятеро детей отравились грибами в детском лагере «Восток» в селе Сомино Бокситогорского района Ленинградской области. По данным СК, подростки отравились сырыми грибами, которые съели во время прогулки на территории оздоровительного лагеря. Как писал портал 78.ru, четверо детей находятся в реанимации, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, троих — как тяжелое, еще одна девочка находится в состоянии средней тяжести. Следователи начали проводить доследственную проверку.