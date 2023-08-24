Роспотребнадзор закрыл детский лагерь в Бурятии после массового отравления детей

Роспотребнадзор закрыл детский лагерь в Бурятии после отравления детей

Лагерь «Байкальский бор» (Фото: baikalbor.ru)

Роспотребнадзор решил приостановить работу детского санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский бор», детей из учреждения вывозят по домам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой управления регулятора по Республике Бурятия.

По данным Роспотребнадзора, острой кишечной инфекцией в лагере заболели 28 человек, включая 26 детей и двух работников лагеря.

Сейчас там проводится «эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственной связи».

Ранее о массовом отравлении детей сообщил региональный минздрав.

«За ночь медиками проведены все необходимые мероприятия: осмотром охвачены все 206 детей. У 26 детей выявлено острое кишечное заболевание. Их состояние оценивается как легкой степени тяжести», — сообщили тогда в ведомстве.

У шестерых детей зафиксировали подъем температуры тела, в связи с чем их доставили в центральную районную больницу, уточнили в ведомстве.

В связи с произошедшим Следственный комитет и прокуратура Бурятии начали проверку.

